男童確診指甲一夕全變白 高佳慧：又是「長新冠」惹禍

台中市一名6歲男童月初確診新冠肺炎，一開始只有發燒、流鼻水、咳嗽等，兩天後退燒病況獲得改善。家長上周卻發現男童一覺醒來，雙手、雙腳指甲全都變白，猶如吸血鬼般的指甲，嚇得馬上以視訊門診求助醫師。梧棲童綜合醫院小兒感染科醫師高佳慧說，新冠肺炎確診後，出現雙手、雙腳指甲全都變白的症狀，她還是第一次看到！

高佳慧指出，新冠肺炎確診後，出現雙手、雙腳指甲全都變白的症狀，因是自己碰到的首例，還特別請家長拍攝照片，請教國內其他感染科專家，才發現他院醫師也有碰到類似案例，只是一般幼童大約2周以上才會出現指甲反白狀況，該男童確診後兩天就出現白指甲，症狀較特別。

高佳慧搜尋國內外相關「長新冠」副作用報導，發現新冠肺炎至今兩年多，國外的確曾報導有患者新冠肺炎感染後因病毒侵犯血管，讓血管受損，導致指甲出現變化，包括出現白色條紋等指甲症狀，但「目前尚未發現有指甲全部反白的相關案例」。

高佳慧指出，她將持續追蹤該男童後續狀況，做為未來兒童染疫後「長新冠」副作用治療參考。