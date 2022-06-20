震撼影片曝光！陸軍雷霆2000火箭發射車炸毀 現場濃密黑煙蓋天

陸軍58砲指部一輛雷霆2000火箭發射車，今（20日）上午9時許在屏東九鵬基地進行陸軍年度雷霆操演實彈射擊時，一枚火箭因故未射出，直接在發射箱中爆炸，導致整輛車遭炸毀燃燒。稍早，事發影片曝光。

透過事發影片可見，火箭發射車在發射過程中被炸毀，現場瀰漫濃煙，基地外的居民都可清楚看見。據了解，陸軍58砲指部今日在屏東九鵬基地進行年度雷霆操演實彈射擊，但其中一輛雷霆2000火箭發射車在發射時，有一枚火箭因故未射出，在發射箱內爆炸，炸毀整輛發射車。

幸好該輛火箭車發射時，所有人員都必須在遠距外操控，因此並未造成人員傷亡，由於這是雷霆2000火箭成軍以來首次發射意外事故，軍方相當重視，將成立調查小組調查爆炸原因。

陸軍第四作戰區指揮部今（20）日表示，本日上午執行射擊操演期間，發生乙枚雷霆2000火箭彈因不明原因導致火箭未離架，推進劑殉燃，造成車輛損壞，操演官兵安全均無受傷，單位即依緊急應變程序應處。

第四作戰區指出，本案已由中科院、陸軍專案小組，研析、釐清相關肇因，做為日後射擊訓練參據，以增進訓練實效，提升部隊戰力。