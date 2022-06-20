搶暑假訂房商機，台南遠東香格里拉透過虛擬與現實互動拉以全新沉浸式玩樂體驗迎接暑假到來，自7月1日起至9月30日，飯店推出「VR玩樂．潮假期」住房專案，雙人入住3天2夜尊榮客房，每房每晚4,700元+15.55起，四人同行入住尊榮家庭客房，每房每晚6,600元+15.5％起，包括自助式早餐、哈根達斯迷你杯冰淇淋、自選熱門HTC VIVE虛擬實境遊戲玩樂乙次，以及日本資生堂頂級Qi Spa與飯店餐廳用餐85折優惠等多項禮遇。飯店更與台灣高鐵合作推出官網限定「繽紛夏日孩想玩」專案，除享有以上禮遇外，還以最低7折優惠加購高鐵車票。

台南遠東香格里拉結合宏達電（HTC VIVE）虛擬實境科技，於飯店一樓大廳打造沉浸感十足、真實感更為強烈的「VR遊樂空間」，配備高畫質影音，設置VR頭戴式裝置，輪替提供HTC VIVE熱門虛擬實境遊戲供住客選擇，每項遊戲均搭配專用設備，將帶給賓客超乎想像的感觀刺激與十足的娛樂享受。

入住期間，每位付費房客可獲得一張VR遊戲券，依照個人喜好選擇一項遊戲玩樂，包含緊張刺激的「恐龍突擊隊2：最後防線」，考驗玩家們面對眼前栩栩如生的恐龍如何求生存；還有挑戰心臟強度的「命懸一線」，站在高樓獨木橋逃離死屍追逐與火焰逼近的刺激，或是盡情享受紓壓快感的「忍者切水果」及打擊樂趣的「全民棒球」等精彩遊戲內容，無論是親子出遊或好友結伴同遊都能享受與眾不同的旅宿體驗。翌日，還可享網友票選必吃飯店早餐之一的「遠東CAFE'」自助式早餐，琳瑯滿目又多樣化的選擇，也吃得到府城在地特色小吃，例如牛肉湯、擔仔麵、刈包等，以美食開啟一天的行程。

即日起，「VR玩樂．潮假期」住房專案開放搶訂，一次網羅吃、喝、玩、樂；如欲搭乘台灣高鐵的旅客，則可選擇「繽紛夏日孩想玩」住房專案，加購高鐵商務或經濟型車票，最高可享7折優惠。