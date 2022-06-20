戴資穎在28歲生日前夕勇奪印尼羽球公開賽冠軍，雖然她失誤不斷而讓出首局，但是BWF羽聯新聞寫道當天的戴資穎專注力特強，即使在戰況不利時也鬥志昂揚。落敗的大陸女將王祉怡稱讚說：「這是我們第一次交手，我真的想從她身上學到東西。我面對她的時候遇到很多困難，她真的是高水準的選手。我看過很多她的影片來準備，但是現場對決時的差別很大，她的速度和攻擊都非常快。」

失誤較多仍是戴資穎的老毛病，她整個賽事都在設法壓低失誤，在決賽面對陌生的對手又顯得有點不適應。不過戴資穎的天分和努力此時展現無遺，熬過首局之後開始接管比賽，王祉怡靠著體格優勢拚到第3局中途，遭到戴資穎最後一輪猛攻結束比賽，摘下生涯第4座超級1000系列賽事冠軍。

兩人的精采對決讓觀眾驚呼連連，大陸網友稱讚：「戴資穎打球最具觀賞性，真正的羽毛球藝術，雖然欠缺大賽冠軍，但世界頂尖選手跟她對戰都處於下風。」也有人指出戴資穎球風靈活擅長調動對手，成功消耗掉王祉怡的體力。王祉怡決賽已經打得很好，但後兩局還是顯現出兩人實力差距，他們只希望王多從戴資穎身上汲取經驗。