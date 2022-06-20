民進黨立院黨今開輿情回應記者會，媒體詢問關於羅德民的相關弊案。（葉書宏攝）

前軍情局長羅德民中將涉及協助報考志願役專業預備軍官班弊案，另外，以「大陸工作機密」為由在圓山飯店飲宴費用達19萬餘元，對此，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今（20日）表示，若後續要移送職務法庭懲戒等都尊重，這是監察院職權。副幹事長林靜儀則強調，若違反規定勿枉勿縱。

民進黨立院黨今開輿情回應記者會，媒體詢問關於羅德民的相關弊案，根據監察院的調查報告指出，羅德民在2020年為幫助台灣道教總會謝前理事長之女，報考當年度志願役專業預備軍官班，在考前指派2位上校輔導謝女，考試當天，臨時提高謝女的口試分數。

此外，羅德民於2019年4月18日，與軍情局副局長盛惠銘少將等12人，與法務部調查局長呂文忠（現已調職）、副局長林玲蘭等14人，在圓山飯店飲宴，包括酒類、禮品、餐費，合計19萬餘元，平均1人消費高達7000元。

鄭運鵬指出，目前由監察院調查且是密件，去年國防部有提交一份報告給立院，日後若可取得監察院的報告，會請外交及國防委員會委員進行比對，再者，若涉及違法尊重監察院職權調查，公務人員若涉及《貪汙治罪條例》及其他不當行為，若後續要移送職務法庭懲戒等都尊重，「這是監察院職權，尊重他們的調查。」但目前看不到監察院的調查內容。

林靜儀表示，外交及國防委員會若有明確的資訊、了解之後，會進一步調查，監察院有其調查權，與立院的權限是不一樣的。外交及國防委員會的立場一致，希望軍情局及其他相關機關要能夠充分掌握軍情及兩岸間的資訊，無論是軍人或公務人員應有的操守規範，都有很明確的規定，若違反規定勿枉勿縱。