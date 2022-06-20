新北市染疫死亡幼童「恩恩」案件風波持續延燒，先前有一段新北市消防局與雙和醫院的橫向通話錄音檔被曝光，引發綠營質疑新北市府是否隱藏什麼內幕，一位新北消防局人員昨晚則聲明指是自己將檔案交給綠營的「高中同學」、新北市府也證實收到音檔的人是民進黨新北市議員參選人卓冠廷今（20日）也回應強調沒有提供給媒體。相關新聞被轉貼至社群平台Ptt後，對於資料交給卓，最後竟會在節目上公開，也引起鄉民們一面倒的批評。

這段橫向錄音檔17日被媒體人周玉蔻公開，顯示消防局和衛生局及衛生所聯繫不上後，直接和雙和醫院聯絡。而外流這段錄音檔的消防局同仁，新北市消防局證實，在19日晚間已主動前往新北地檢署自首。

對此鄉民們質疑「錄音檔規定是可公開？違法正常？」、「若是為正義，吹哨者幹嘛去自首？」、「人家給你（卓冠廷），你拿去爆料？」、「為了社會公義可以把3＋11記錄拿出來嗎？」，也有鄉民狠批「犧牲一個高中同學打選戰，這很DPP」、「以後違反個資法大家都講成吹哨了」、「法院直接關掉，大家都用私刑就好」、「笑了，打贏防疫的選戰」。