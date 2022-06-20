台中市二分局報請檢察官指揮偵辦2個月，終於將松姓主嫌等7人查緝到案，並追回不法所得約60萬及贓款所購買之賓士車C300一輛。（台市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市二分局破獲一起假交易虛擬貨幣卻真搶劫案件，年輕的林姓被害人在網路論壇獲知有賣家要以低於行情價格賣泰達幣，未料提領900萬現金交易時卻被4人強搶，林男報案後警方報請檢察官指揮偵辦2個月，終於將松姓主嫌等7人查緝到案，並追回不法所得約60萬及贓款所購買之賓士車C300一輛，全案依強盜罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

林姓男子去年12月間與網路認識的買家相約在台中北區交易，未料他依約前往竟被4名男子搶走900萬現金，他當下就到轄區第二分局報案，第二分局立即組成專案小組，透過台中市警察局所建置的監視器系統，以車追人，發現嫌犯駕車往北逃逸，專案小組徹夜不眠，24小時赴基隆及新北等地一帶陸續追查到該強盜集團余姓幹部及成員4名到案。

專案小組更鍥而不捨追查到該強盜集團在境外的松姓男子才是首腦，松嫌以通訊軟體指揮國內余嫌等6人，以假交易方式，透過虛擬貨幣仲介商佯裝要販賣虛擬貨幣，由該仲介商媒合買家，誘騙買家到場交易時，再強取其裝現金的手提箱。

經專案人員近期持續追查鎖定位於境外松嫌真實身份，也不動聲色待他在農曆年節前由境外返國之際，一舉查緝到案，徹底瓦解該新型態跨境虛擬貨幣強盜集團。

第二分局分局長陳家銘呼籲民眾，沒有透過合法及有信用的交易所做虛擬貨幣的交易買賣，往往危機四伏充滿陷阱，請民眾務必審慎不要讓自己誤入險境，同時借此案例宣示警方維護治安的決心，只要在臺中犯案，哪怕天涯海角也要將歹徒繩之以法。