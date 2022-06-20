豐興(2015)周一(6月20日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼每公噸下跌300元(6月17日已先下跌300元)，鋼筋基價每公噸下跌700元，鋼筋、廢鋼中止連四周平盤，型鋼產品基價則維持平盤，呈現連六周平盤。

回顧上次6月13日盤價，濃厚觀望氣氛下，內銷盤價持續全面平盤開出，已連四周平盤。上周豐興國內鋼筋平盤、廢鋼平盤，鋼筋、廢鋼連四周平盤，型鋼產品基價也平盤，並連五周平盤。豐興莊文哲表示，銷量要增長恐怕要等國際情勢好轉才能帶動。

國際盤價續跌，國內內銷盤價終結平穩四連周，本周豐興廢鋼收購價每公噸下跌至1.24萬元，鋼筋也下滑至每公噸2.26萬元，型鋼產品基價則持續持平至2.86萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼持續下跌，本周從每公噸465美元轉跌為440美元，連三周下跌，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價從每公噸440美元轉跌至420美元，澳洲鐵礦砂由每公噸141.85美元續跌至121.5美元，連2周下挫。