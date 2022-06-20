華人世界最具影響力、同時被定位為青年創意奧斯卡獎的「時報金犢獎」，今年邁入第三十一屆。臺灣及海外賽區複決審於6月18日在臺北時報大樓順利舉行。20位專家評委(如圖)，在入圍的眾多作品中，選出各項優秀作品進入決審，待各類優勝作品選出後，即將在新北市和成都分別舉行頒獎典禮。

今年全球仍受到疫情的影響之際，執行長林淑黛表示非常感謝在這樣的情況下，各企業能與時報金犢獎不畏疫情一起前行，共同搭建一個舞臺給學生有做夢跟實現夢想的機會。今年有20個命題，並於３月25日進行全球啟動，推廣期間，臺灣線上與線下的創意分享會共計38場，企業和創意講師共同走進臺灣各所知名高校與師生共用品牌創意，讓師生們可以在防疫的情況之下兼顧學習，不忘初心，持續創作優秀作品。在大陸地區則是進行雲端創意分享會共計17場次。涵蓋35省區，累計1179所高校師生參與其中，金犢獎執委會表示，今年競爭相當激烈，學生參與金犢獎的熱情不受疫情的影響，全球共計1179所大專院校參賽，超過75萬人參與，參賽作品高逹99,694件，除了兩岸作品外，還有紐約、倫敦、澳大利亞、加拿大、義大利等地區，由於參賽優秀作品眾多，因此今年初審特邀1,000專家評審名師，歷經七天的線上評審，從作品中評選出20%將近18,000作品獲得入圍獎。

臺灣及海外賽區複決審歷經12小時完成評審工作，選出245件優秀作品進入總決審。(圖／林洛安攝影)

本次臺灣及海外賽區複決審歷經12小時完成評審工作，20位專家評委分四組進行，在臺灣邁肯董事長張志浩、偉門智威創意顧問常一飛、電通MB創意長詹朝棟以及田+電子商務董事長張樂山四位組長的帶領及反覆討論之下，最終從參賽作品中選出第一名24件、第二名28件、第三名24件、新銳獎10件、優勝獎159件，前三名得獎作品將與大陸賽區得獎作品進入總決賽。

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