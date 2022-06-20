國道公路警察局第六大隊竹林分隊25歲柯姓警員，本月14日凌晨在巡邏時，於國道3號南向105.3公里避車彎跨越橋處舉槍自戕，經7天搶救仍因腦死而於20日上午9時許宣告不治，其自戕原因仍由國道警方調查中。

國道公路警察局第六大隊副大隊長劉賢裕說，柯姓員警是警專35期畢業，2018年10月於竹林分隊任職，柯員身體健康，平日表現正常，個性較內向但與同事相處無異狀，財務狀況正常，與家人相處和睦，交友很單純。

柯姓員警14日凌晨與同班徐小隊長執行國道巡邏勤務，如往常在凌晨4點半抵達國道3號南向105.3公里避車彎停車，於巡邏箱簽到後，柯員說要下車抽煙，其下車後就往反方向走，並跨越護欄到邊坡樹林。

事發當下徐小隊長坐在警車上，柯姓員警離開他的視線後，慢慢步行到隱密處，加上高速公路上車速快、聲音大，徐姓小隊長當時也未聽見任何聲響。過了一會，柯姓員警仍未返回車上，徐姓小隊長驚覺有異連忙下車找人，並請求警力到場支援。

為了尋找柯姓員警蹤影，警方仔細在周圍搜索，最終在凌晨4點54分於南向105.3公里處跨越橋旁，發現柯姓員警倒臥血泊中，佩槍則是掉落在身旁，警方隨即通報消防隊緊急將他送醫，經7天搶救仍因腦死而於20日上午9時許宣告不治。

據了解，柯姓員警最近剛和女友分手，日前也私下和警專同學談過情感問題，同學也請他放寬心，他平時有寫日記習慣，日記上有記錄個人感情狀況煩惱，但有員警私下透露，柯員此前遭徐姓小隊長霸凌，除要求柯掃落葉，還調監視器要其他人「觀摩」柯掃地，警方表示，經查無職場霸凌，將再深入調查，若有不當將依規嚴懲。全國各縣市安心專線1925。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980