蔣萬安提政見「青銀換居」 黃珊珊狠回一句話

國民黨台北市長參選人蔣萬安提出「青銀換居」政見，可能代表民眾黨參選市長的北市副市長黃珊珊20日質疑，該政見市府已在行善社宅施行，她強調，都更做不起來，提再多方法也沒用。

黃珊珊今早出席雙溪防溺救生演練活動，對於蔣萬安提出「青銀換居」，她表示，這個政策在台北市政府行善社宅已經在施行，相關資訊都有公開，可上網去查，社宅還有3.0政策會提出，將來和EOD、TOD有關大規模開發，不會只是單純社宅，會是區域性的城市再生，公私協力開發，把都更做起來，都更做不起來，提再多方法也沒用。

至於蔣萬安還提到1280公共運輸月票讓民眾覺得不划算，黃珊珊回應，北市所有政策都在市府網站上，請大家可以查閱，都是公開資訊，市長專案報告、施政報告都有清楚呈現，有什麼意見可以去看相關資訊。

此外，藍營議員要求黃珊珊若要參選應盡快請辭，蔣萬安形容選舉就像馬拉松，外界好奇黃已起跑了嗎？黃珊珊說，每天都做好自己的工作，有任何規畫會再跟大家說明，她強調比賽還沒開始，大家不要想太多好嗎，把現在工作做好就是最好準備，就像跑馬拉松也要練習。

至於傳出黃珊珊被批是蔡英文總統的側翼，她說，不用對每個謠言都回應，大家做好自己，自己坐得正這些謠言會不攻自破，謠言止於智者，每個人如果只會聽謠言、去懷疑，這個國家、城市就沒有是非，重點還是自己，自己當自己的主人不要相信有的沒的東西。