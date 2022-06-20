新北市民政局推出「2022新北市聯合婚禮」，將在淡水福容大飯店舉辦，招募100對新人穿著華麗西服參加，並抽出冰箱、洗衣機、電視及真金金牌等好禮。（蔡雯如攝）

新北市民政局推出「2022新北市聯合婚禮」，將在淡水福容大飯店舉辦，招募100對新人穿著華麗西服參加，並由市長侯友宜證婚，參加新人除了可獲得5星級飯店住宿券等10項好禮外，也有機會抽中冰箱、洗衣機、電視及真金金牌等好禮，中獎率高達5成。

侯友宜表示，受疫情影響，轄內的結婚率、生育率各下降一成，新北市每年推出的主題式聯合婚禮都吸引眾多民眾參與，今年疫情舒緩下再度復辦，搭配伴手禮、家電等多項好禮，以及生育補助、公托等友善婚育措施，希望讓年輕人安居樂業。

民政局長柯慶忠表示，聯合婚禮是新北市的指標性活動，至今已經舉辦13場，許多新人近2年受疫情影響無法穿上禮服辦理喜宴，因此這次特別以「華麗婚紗派對」為主題，並首度採線上報名方式，讓新人穿著唯美西裝婚紗禮服，在淡水福容飯店觀海廣場一同跳出真愛舞曲、交換信物，許下一生承諾。

柯慶忠說，今年參與的每對新人都可獲得新北傳奇祝孕金鏟子、5星級飯店住宿券、小家電3選1、米香大餅、玉荷包蜜、大小合照精美相片組、婚禮主題客製隨身碟、客製結婚證書及對杯組等10項好禮。

民政局指出，2022新北聯合婚禮即日起自6月28日止採線上方式報名，只要是在新北市設籍或就業的未婚男女都可報名參加，若超過100對報名，將會抽出幸運參與者，婚禮當天還會抽出610公升四門變頻冰箱、65型顯示器、481公升三門變頻冰箱、13公斤變頻洗衣機、4人份電子鍋、25L燒烤微波爐及金牌等50個獎項，中獎率高達5成。