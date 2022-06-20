針對美台「蒙特瑞會談」（Monterey Talks）國安高層對話，中國社會科學院台灣研究所台美關係研究室主任汪曙申撰文表示，台灣是中美關係最核心最敏感問題。民進黨當局「親美反中」和美國「挺台抗中」相互借重與利用，對其策略清晰化走向，北京應精準反制美台實質性關係升級。

汪曙申指出，今年以來，拜登政府雖嘴上說奉行一個中國政策、不支持台獨，表示繼續維持戰略模糊，但在行動中顯然沒有改變在政治、軍事、經濟等方面「挺台抗中」政策，尤其自俄烏衝突爆發以來，台海安全議題被美西方蓄意渲染、炒作，這一策略反而更為清晰化。

他稱，在軍事安全領域有目的性地增強台防衛力。目前，美國國會正醞釀一項立法草案，提出將台視為「主要的非北約盟友」，向台提供總額數十億美元的軍事融資用於對美軍購。

汪曙申還說，有媒體披露此次「蒙特瑞會談」，美台估計會進一步深化雙方安全領域合作。美方甚至已準備一分「希望台灣優先採購的武器清單」。美國海軍陸戰隊也開始調整印太域內戰略戰術，定位為「防區內部隊」，加快形成第一島鏈快速部署能力，台美或討論相關合作事宜。

此外，汪曙申認為，美方在經貿領域加大對台影響和控制。在兩岸關係上，美國對台強調「經濟自主才能保持政治自主」，支持台灣減少對中國大陸經濟依賴程度。在美國強力要求之下，台積電在美國亞利桑那州建設晶圓廠。

至於美台21世紀經貿倡議，他強調，民進黨當局無疑希望借機升級與美國的官方關係，彌補未能成為「印太經濟架構」成員的缺失，甚至把美國當成對外洽簽更多經貿協議的突破口。

但汪曙申直言，拜登政府啟動該倡議談判，目的是以美對華遏制戰略為導引，影響與控制民進黨當局在經貿政策和規則上「遠中親美」，而不會在實質經貿利益上對台灣讓利；台灣社會期待的實質性紅利終將落空。