每個人面對感情都有不一樣的態度，以及對另一半的相處模式。命理網站「星座上上簽」分享，雙魚座、巨蟹座、處女座的人一旦陷入愛情就會變得盲目，智商也下降一半，不管對方做了什麼事，都不願意放棄彼此的感情。

1、雙魚座

雙魚座一旦談戀愛就沒辦法保持理智，智商直接降一半，很容易被感情操控，再加上他們個性敏感、喜歡胡思亂想，常常會覺得另一半是不是不愛自己了，然後開始腦補出一場大戲，不但折磨自己，也讓對方感到十分頭痛。

2、巨蟹座

巨蟹座心思細膩、情商高，和別人相處總是溫柔又體貼，會盡量照顧大家的感受，但是當他們談戀愛時，雖然對愛人還是一樣好，但卻開始變得患得患失，導致累積太多負面情緒，每天只圍著另一半轉，最後甚至失去自我。

3、處女座

處女座對於愛情非常謹慎，挑選另一半都會經過嚴格考察，確認2個人是有未來的，才會開始投入感情，然而自以為理性的處女座，其實在陷入愛情後，智商就會瞬間下降，也變得十分盲目，對方很多明顯的錯誤、缺點都視而不見，不願意放棄這段感情。