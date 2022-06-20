醫材廠益安(6499)今(20)日舉行股東會，與國際醫材大廠Terumo Corporation合作開發的大口徑心導管止血裝置Cross-Seal，已經在今年初獲客戶達里程碑通知並取得第2B期里程金650萬美元，未來首要目標將以把品產推送上市並以取得剩餘的2000萬美元。

益安「攝護腺肥大試驗用微創醫材」已通過美FDA醫療器材臨床試驗申請(IDE)，預計將在2024年完成收案與主要療效指標評估。益安開發的Urocross Expander System是治療45歲以上男性、患有良性攝護腺肥大 (BPH) 所致下泌尿道症狀的微創醫材系統，可藉由Urocross植入系統置放於攝護腺尿道中，6個月後使用Urocross Retrieval Sheath取出。Urocross Expander System可重塑攝護腺尿道區域，允許尿流正常通過，緩解患者下泌尿道症狀後，回復正常排尿功能。另外，胸主動脈修復醫材(CVS-T01)積極推動美IDE臨床試驗。

近年高階醫材代工版圖快速變化，益安生醫去年底正式成立子公司益興生醫，進軍高階醫材委託開發及代工製造(CDMO)事業，1月底順利通過新北市寶高智慧產業園區評選，近期將正式進駐打造高階醫材委託開發及代工量產基地，以高利基的高階醫材重要零組件設計製造及最終產品組裝為核心事業，搶攻逾700億美元的高階醫材CDMO版圖。

益興生醫100%持有的美國子公司MediBalloon, Inc.，專攻特殊醫療球囊設計，近期亦將擴充在美國加州之研發及生產量能以服務客戶，並陸續展開將高階醫療球囊設計、開發、組裝、塗層等核心技術移轉至台灣之相關工作，未來將採「美國接單、台灣量產」的模式，希望用最有效的資源，提供歐美國際醫療大廠垂直整合的一站式服務。