加密貨幣市場在過去七個月經歷的重挫，從貨幣危機（流動性枯竭）發酵到銀行危機（Celsius凍結提款），隨後蔓延到對沖基金（Margin Call），幣圈正在上演一場2008年雷曼式的危機。專業投資機構指出，從歷史經驗來看，2010年至2014年虛擬數字貨幣大跌傳導到股票市場的路徑並不順暢。不過從2014年之後，加密貨幣對美股影響的連動性顯著的提升，甚至可以作為衡量市場風險偏好，或者股市走勢的前瞻性指標。加密貨幣市場的調整先於傳統金融市場，加密貨幣市場的亢奮與調整可以看作傳統金融市場轉向的預警信號。

國內和加密貨幣相關的板卡族群，今年以來跌跌不休，技嘉(2376)今盤中股價再破底來到94.2元，撼訊(6150)股價在上周跌破8字頭，而麗臺(2465)今盤中觸及38.5元，也再創今年新低價。

繼5月中旬第三大穩定幣UST和其姊妹代幣Luna遭遇「死亡踩踏」，幣圈「雷曼危機」再拉開序幕，加密獨角獸幣圈銀行Celsius為防止擠兌，宣佈凍結提款。投資者擔心，如果Celsius被要求停止運營，那麼相關數十個DeFi專案、加密貨幣和其他數字資產都將出現連鎖反應。與此同時，在Celsius宣佈凍結提款之後，其貸款端也開始承受損失。Celsius已經表示，將解雇之前快速增長的員工中的18%。

台灣央行也在第二季的理監事會後白皮書中指出，加密資產仍是虛擬世界投機或投資工具，對於實質經濟發展鮮有貢獻。加密資產市場為維持完全去中心化區塊鏈系統的運作，除已使人類社會承擔能源耗損8外，加密資產相關交易潛藏洗錢、資恐等非法金流，並可能參雜非法吸金、金融詐騙等惡意行為，而市場上炒作加密資產的風氣，更是吸引民眾沉迷於類似賭博的金錢遊戲；尤其新興的DeFi及NFT，投資人或消費者在投入市場前，有必要瞭解其市場發展情形及風險問題，以免得不償失。