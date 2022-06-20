每年供不應求的福壽長春茶今日在網路開賣，500台斤的茶30分鐘內就秒殺一空，每人每次限購2台斤，250位手刀快的幸運兒如願搶到手。

福壽山農場副場長王仁助指出，去年因未限制購買數量，不到5分鐘就被搶訂一空，未讓更多消費者可以品嘗到好茶，今年採取每人每次限購2台斤方式，所以500台斤的茶，30分鐘內就秒殺一空，也符合原先要讓更多人有機會買到茶的預設目標。

福壽山農場表示，沒搶到頭香的也別失望，30日早上08：10農場還會再釋出第二批烏龍茶，仍是「兩斤看吉(兩津勘吉)」喔！