第一屆喜樂時代學生創作影展於111年6月17日至21日一連5天在喜樂影展全系統舉辦。本影展秉持著鼓勵大專院校影視科系的電影作品直面商業院線，精選入圍各種不同類型且新穎創作者的電影作品，來接受娛樂市場的挑戰，除了主流電影之外，讓觀眾進入電影院有更多不同的選擇，也幫助孵化台灣電影更加多元化的未來。

喜樂時代影城股份有限公司與黎明技術學院以產學合作模式，將最具國際視野的喜樂時代影城股份有限公司與學界具有一流專業空間設備及優質師生陣容的黎明技術學院創新成功的組合，促成了將黎明技術學院演藝影視學群「學生作品登上影城大銀幕」，使喜樂時代影城股份有限公司達成致力於播映高品質國內外優質院線電影外，更加入孵化與培育學生電影人才。

本次影展入圍的佳作，策展單位精選為兩個單元，分別是《四小龍》單元與《現場準備》單元。《四小龍》單元首創表演藝術系的學生作為故事發想和主演，由影視傳播系的學生拍攝完成，打造坎城佳片《灼人秘密》的創作模式，給觀眾4部完全不同的感官作品！放映作品：《雨染》、《家》、《轉逝》、《深夜漫舞》。

《現場準備》單元則是黎明技術學院影視傳播系，精選的3部畢業製作，有荒誕搞笑卻引人省思的《安柏森的世界》，試圖打造亞洲吸血鬼類型的家庭電影《吾家渴歸》，談論大學生網路交友的愛情觀與性別認同的青春電影《我們是歸秘對吧》。

喜樂時代影城股份有限公司與黎明技術學院以產學合作，匯集業界導演、資深演員、專業技術人員等影視專家擔任黎明技術學院授課講師，並邀請國內外影劇業界大師講座指導。

同時黎明技術學院亦積極投入大量資源，動用了來自囊括台北電影獎、高雄電影節、金馬獎等國內具指標性獎項的香港導演陳瀚恩優質師資，親自帶著學生指導拍攝，透過這樣的模式培育具國際視野的幕前幕後電影人才，也讓學生電影作品得在院線電影院上映，打造影視與演藝教育的新標竿。

影展也同時安排侯孝賢監製的經典黑幫電影《少年吔，安啦！》30週年4K修復版聯映，購買電影票即可緊接著可以搶先看到還未上映的電影《少年吔，安啦！》30週年4K修復版，也代表了電影界新舊傳承，增添台灣電影更多期許與展望。