花東縱谷鯉魚潭、赤科山地震畫面。(翻攝自YouTube)

花蓮光復鄉早上9點05分發生規模6.0地震，最大震度5弱，是多數人難以走動的程度，全台有感！花東縱谷國家風景區管理處PO出地震當下鯉魚潭即時影像，劇烈且快速的上下搖晃，讓網友光看就頭暈，大呼好可怕「花蓮地震這麼大喔」、「這裡也晃太大了」！

臉書粉專「花東縱谷國家風景區管理處」PO出早上6.0地震錄下的鯉魚潭即時影像，「剛才的地震真的很大耶！」指出即時影像的廠商同仁再開完門後，又立即回去打開錄影查看，於是就馬上收到這段剪輯。透過鯉魚潭即時影像看到，畫面上下搖晃的速度非常猛烈又快速，連攝影機也跟著一起上下搖，持續7秒之久，連鳥都嚇飛逃走。

對此，網友看了都嚇呆，「台南人在花蓮旅遊，很有感，想說要不要逃」、「很兇啊！感覺地下有力量撞上來」、「太扯了喔，也太晃」、「我幹嘛開影片，看完頭超暈」、「極淺層地震啊！離地表才6.8公里」。

還有人表示，「地震嚇得我把急難逃生包拿出來，擺在門口預備」、「小編快扶好攝影機，我頭好暈」、「今早的地震，台北也超有感」。