南韓軍事網紅李根大尉(이근대위)3月勇赴烏克蘭參戰抗俄，期間頻傳戰事英勇事蹟，5月底他光榮負傷後返韓治療。李根大尉在烏領導一支國際軍團核心部隊，戰友也出面誇讚他英勇神武，領導隊伍脫離險境，近來有段他帶領受傷同袍緊急撤離影片流出，身處戰事前線一度有砲彈追著襲擊隊伍，氣氛緊張肅殺。

推特帳號「Visegrád 24」長期關注烏克蘭戰爭，前2日偵察任務失敗的幾人，緊急撤離車上的另1名士兵後，似乎是頸部遭到砲彈劃傷，鮮血流得到處都是，坐在副駕駛座的李根大尉見狀問候對方身體還能駕車後，扭頭看向車外的另一名隊友大喊，厲聲要他快步上車後，一行人便迅速駛離事發現場。

李根大尉迅速將現有的步槍傳給後座隊員，也不忘要隊員提醒俄方後方攻勢，哪知車輛開到半路輪胎有異，原來是有一顆輪胎爆胎，但為躲避俄軍只能踩油門到底，一路上李根大尉不停回看後方，然而俄軍依然一路追趕他們，遭到攻擊時他也急著大喊，「他X的砲彈來了，砲彈來了，快走，繼續直線快跑」車內氣氛瞬間緊繃。

The famous South Korean Navy Seal Ken Rhee has uploaded footage of himself and other members of Ukraine’s Foreign Legion evacuating a wounded soldier after a reconnaissance mission went bad.



Ken was wounded days later & returned to SK for rehab.



He risks 1 year in prison in SK. pic.twitter.com/hSFQhxtVC4 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 18, 2022

一行人後來經過一棟遭到俄軍轟炸建築，李根大尉和隊友說「他X的這次很幸運」，隊友則對他回覆到「是啊我們差點就都要死了」終究車子經歷戰火摧殘，才開沒多久就熄火出現故障，似乎是引擎發出奇怪的聲響，他們只好趕緊尋找另一台車逃跑。事實上，「李根大尉」目前已在韓療傷，由於南韓政府反對他赴戰場，此次回國未來也將負起法律責任。