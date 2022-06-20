黃姓通緝犯被壓制在地。（警方提供／李奇叡新北傳真）

警開槍制伏影片曝！逃亡半月通緝犯落網（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市新店警方本月7日在安坑地區欲圍捕46歲的黃姓通緝犯，包夾過程中連開7槍，不料犯嫌仍趁隙逃離，警方全力追緝，終於在昨（19）日順利捕獲到案，今早做完筆錄後移送北檢送監。

當時新店分局偵查隊先在中和區發現黃姓通緝犯，跟監至新店區安康路2段70巷巷口後進行包夾，但對方不從，還打算衝撞偵防車。雖警方連開7槍，黃嫌仍加速逃往中和，並將車輛棄置在中和區建八路逃逸。

警方組成專案小組調查，並於昨日下午5時許接獲情報，發現黃嫌可能返回女友在三重區力行路一段的租屋處，因此組織警力埋伏，果然在晚間9時許發現身影，馬上一湧而上壓制，帶回偵訊。

壓制畫面曝光 新店警為抓他連開七槍 通緝犯逃回女友家被逮個正著（警方提供／李奇叡新北傳真）

據了解，黃嫌身背妨害自由、擄人勒贖等罪嫌，被台北地檢通緝9年，新店分局偵查隊今年4月便接獲情資，查出黃嫌長期在新店安坑地區恐嚇當地建商，藉此取財得利。

為了躲避警方追緝，黃嫌曾利用大眾運輸工具逃往台北、高雄、嘉義、花蓮以及宜蘭，多次轉移藏匿地點，最後因為要去女友家而栽在警方手裡，後續將移送台北地檢送監執行。