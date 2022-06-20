花蓮今上午9時5分發生芮氏規模6.0、深度僅6.8公里的地震，位在震央的光復鄉最大震度5弱，劇烈搖晃讓前往農會辦事的民眾嚇得跑出門外。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今上午9時5分發生芮氏規模6.0、深度僅6.8公里的地震，怎料20分鐘後，花蓮市中山路1棟木造老房突然竄出大火，所幸火勢在30分鐘內控制，未造成人員傷亡。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今上午9時5分發生芮氏規模6.0、深度僅6.8公里的地震，全台有感，位在震央的光復鄉最大震度5弱，劇烈搖晃讓商家陳設的物品掉落滿地，且直到上午11時許，中南區陸續發生7起餘震，所幸目前未傳出任何傷亡。另，花蓮市區中山路1棟木造老房在地震沒多久，突竄出火舌，經消防隊派出多組人車，在半小時內就順利控制火勢，未有人員傷亡。

今天上午9時5分，花蓮發生規模6.0地震，震央位於光復鄉，地震深度僅6.8公里，規模有6.0，光復鄉最大震度5弱，花蓮市4級，不僅國家警報大響，不少住戶車庫鐵捲門也因劇烈搖晃，發出轟隆隆的聲響，嚇壞不少民眾，還以為是戰爭來臨。

光復鄉不少店家陳設的商品不堪搖晃，掉落一地，現場一片狼藉；光復地區農會信用部當時也有不少民眾正在辦理事情，因突感劇烈搖晃，紛紛跑出門口，到空曠處等待地震停止。花蓮縣消防局第一時間派遣所屬全部分隊查報災情，目前尚未接獲災情。

不過在地震發生後約20分鐘，花蓮市中山路1棟木造老房突然竄出大火，且火勢疑因天氣炎熱，迅速燃燒，整個房子很快就陷入火海，消防局獲報趕緊加派諸多分隊車組前往打火，所幸火勢在30分鐘內控制，且波及一旁民宅，所幸屋主與妻子當時已出去上班，不在家裡，未造成人員傷亡。