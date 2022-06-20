全台總計累積了56所學校、336個系所的學生加入風度之夜行列。（風度影業提供）

《頭七》主演吳以涵出席風度之夜專場映後活動。（風度影業提供）

台灣新創影視公司風度影業從今年3月起開始籌辦學生專屬的「風度之夜」品牌電影主題活動，藉由一系列電影包場放映、影人映後座談與電影主題講座等多元跨界活動，邀請全台大學生走進戲院，感受大銀幕賦予的靈光悸動與強烈渲染力。

風度之夜包場播映電影題材豐富不設限，選映片單涵蓋了入圍本屆台北電影獎7項大獎，截至目前為止的2022年度台灣電影票房冠軍《咒》，口碑橫掃全球的《媽的多重宇宙》、Selina任容萱首度挑戰大銀幕主演的恐怖片《頭七》，以及改編自國際山難救援事件，台灣第1部講述山難及山林教育議題的紀錄片《費爾的旅程》。

而風度之夜亦曾放映風光入圍本屆台北電影獎9項的犯罪驚悚片《該死的阿修羅》，並邀請到了導演樓一安、男主演莫子儀以及女主演王渝萱共同出席影人映後講座，單場活動便吸引了437位同學熱烈報名參與。

除了籌畫電影包場放映活動之外，風度影業亦精心規劃特色主題講座，邀請到了斜槓電影行銷人UG以及影評人半瓶醋等影視產業跨領域電影工作者與同學分享業界經驗。即將於6月底舉辦的電影寫作講座，則將由作家兼資深影評人黃以曦擔任講師，帶領學生們共同學習影評書寫的文字煉金術。資深後期製片陳惠君、金馬《月老》最佳視效得主嚴振欽也將於暑假期間陸續開講，替同學們解密後期製作實戰指南。

包括英國、法國、德國、日本以及台灣在內等許多國家，都將電影規劃作為學習輔助教材，作為藝術、媒體識讀及公民基礎教育的一環，整合於不同學科內。藉由風度之夜系列活動，風度影業期盼能像培養閱讀習慣般推廣觀影習慣，與學生族群間搭起溝通交流的橋樑，引導學生感受影格間蘊含的多元魅力與獨特觀點，進而培養更多青年學子成為看電影的人、做電影的人。

風度之夜活動舉辦至今儘管不到3個月，但在參與同學的熱烈支持迴響下，現已吸引了逾3000位同學加入Line官方帳號會員，全台總計累積了56所學校、336個系所的學生加入風度之夜行列，報名參與活動的全台大專院系同學總數突破1000位。暑假期間，風度之夜亦將推出畢業生限定活動，邀請學生們相揪戲院，尋找迎戰人生下一階段的勇氣。