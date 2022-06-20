韓國新冠疫情雖明顯降溫，但市場擔心通膨大漲會衝擊到經濟成長，因此，韓股20日大跌並失守2400整數關卡，目前大盤在2,390.37點，大跌50.56點或2.07%。同時，韓元也走貶。

韓國政府統計，當地最新單日確診人數，已降至5個多月新低僅3500多例，表示Omicron病毒的傳播速度正在減緩中。目前，全韓國大概5100多萬人口中，已有約1828萬民眾染疫。

為了壓制大漲的通膨不要影響到經濟，韓國政府除了一直升息外，現在又宣布再減收燃料稅，同時也鼓勵當地民眾多利用大眾交通系統，希望可以順利度過目前進口能源價格大漲的困難時刻。

三星電子跌2.51%，SK海力士跌2.9%，Naver跌2.95%，三星生物製藥也跌2.16%。至於要繼續擴大跟法國輪胎製造業者米其林合作關係，為自己即將推出的一系列電動車車款，打造特有高檔車用輪胎的現代汽車，則是逆勢上漲0.59%。

韓元兌一美元價位在1,294.7附近，韓元貶7.4元。