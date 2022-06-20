各地捐血量偏低，苗栗捐血站呼籲民眾踴躍捐血。（李京昇攝）

國內新冠肺炎疫情嚴峻，使得捐血人數偏低，根據台灣血液基金會統計，全台各地捐血中心都僅有4.5天，各地捐血中心、醫院都鬧血荒。苗栗捐血站這幾天鼓勵民眾挽袖捐熱血，也發現因為疫情爆發，陸續接到良心回電，通報捐血後發現確診，捐血站也提醒，民眾確診痊癒後暫緩14天，還是能加入熱血行列。

根據台灣血液基金會最新統計，全國各捐血中心血量平均只有4.5天庫存量，其中A型剩4.3天、B型血剩5天、O型血剩4.2天、AB型血剩5.4天。台大醫院血庫更創新紀錄，是史上最低血量只剩1.5天存量。

桃竹苗部分到17日為止，據新竹捐血中心統計，整體貯血量僅有5天，A型4.5天、B型4.6天、O型最少4.4天、AB型6天，都不達7天安全量。苗栗捐血站平均每天3、40袋250CC的捐血袋，最近號召民眾捐血，中油公司響應公益，邀集員工挽袖捐熱血，才讓血庫量得以充實。

新竹捐血中心企劃課長周浩偉說，今年受到疫情衝擊，也因為有校園確診，導致很多學校停課、企業避免群聚，很多捐血活動都紛紛取消，加上梅雨季，民眾出門意願低，血庫量才因此告急。

不過最近苗栗捐血站接到陸續不少通良心回電，有民眾曾在月初捐血，12日告知自己確診，讓捐血站得以處置確診者血袋，避免感染風險。

周浩偉表示，因應疫情爆發各地捐血站，都會發贈良心回電卡給捐血民眾，只要發現自己發燒或確診來電，捐血中心就會將血袋銷毀，今年4月接到26通，5月份因為各縣市確診數飆高，共有151通良心回電。

周說，目前有些捐血規定，包括確診感染者無症狀，從確診日算14天暫緩捐血，第15天可開始捐血；有症狀確診者，則是從痊癒日起算後14天才能捐血。

另外，如果打疫苗有發燒、跟確診者密切接觸者、國外入境者等人，也都是得暫緩14天捐血。各捐血站都會落實發燒篩檢和手部消毒，還是歡迎民眾捐血做公益。