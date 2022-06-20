透過微細導管將白金線圈輸送至動脈瘤內填滿後，阻止血液再衝擊脆弱的瘤壁，以達到治療效果。（衛服部台北醫院提供）

衛福部台北醫院日前收治1名76歲女姓患者，她在就醫前就感到頭痛、噁心，之後又陸續出現腹瀉、手腳無力的症狀，症狀出現2日後，家人陪同就醫時，已經昏迷且2眼瞳孔大小不對等的情況，醫院從患者無外傷且具高血壓病史研判，很可能為腦出血，經電腦斷層檢查，確診為由動脈瘤破裂引起的蜘蛛膜急性下腔出血，再以顱內動脈瘤血管內栓塞治療術順利治療。

衛福部台北醫院放射診斷科主治醫師胡成全表示，蜘蛛膜下腔出血的成因包括外傷和血管出血，其中血管出血又以動脈瘤破裂較為常見，動脈瘤是腦部動脈血管壁形成的氣球狀凸起，此時此處的血管壁較脆弱，若血流大量衝擊擊將使腦動脈瘤破裂，而在不同位置破裂對腦部影響的狀況都不同，且未破裂前不一定有明顯症狀，但若破裂造成大出血，恐會危及性命，死亡率高達百分之50，這也是嚴重出血性中風的原因之一，甚至有約3分1的患者到院時已經來不及救回。

胡醫師形容，腦中有動脈瘤出血的情況，就如同腦中藏著隱形的不定時炸彈，若能夠事先得知有炸彈、評估炸彈火力狀況、進行拆彈，有很高的機率能夠避免憾事發生，若能早期發現動脈瘤、早期治療，預後的效果一定會比突然出血後的治療預後效果還要好，但由於無法完全預防動脈瘤的產生及破裂，因此提高警覺是關鍵，定期健康檢查，早期發現血管變化就能早期治療，以降低動脈瘤出血的風險。

本次院方收治的患者年齡偏長，且又有高血壓病史，本就是腦中風及心血管疾病的高危險群，院方透過電腦斷層檢查發現動脈瘤的最大直徑達到 0.8 公分，因此胡醫師建議使用顱內動脈瘤血管內栓塞治療術，術後恢復快，也可減少因開腦帶來的併發症。

手術時先從鼠蹊部的股動脈置入導管，在影像導引的協助下延伸至頭部動脈瘤位置，透過微細導管將白金線圈輸送至動脈瘤內並填滿後，就能阻止血液進入動脈瘤，避免脆弱的瘤壁再被血流衝擊，達到治療效果。使用支架輔助白金線圈栓塞治療，通常一年後，血管內膜細胞增生就會把動脈瘤阻隔於原來的血管之外，達到降低再次發生破裂的風險。