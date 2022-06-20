日本解封並開放觀光客入境，晶華國際酒店集團啟動海外拓點，宣布於今（6/20）日與日本知名房地產投資開發公司MINATO CREATE CO. LTD.簽屬合作協議，晶華接受委託並將以旗下設計風格旅店品牌「Just Sleep捷絲旅」為品牌經營管理其位於日本大阪心齋橋的飯店物業，「捷絲旅大阪心齋橋館」是捷絲旅品牌旗下的第十個據點，也是捷絲旅首次插旗海外，更是晶華第一個進軍國際的自創品牌，酒店已積極展開軟硬體整建工程，預計2022年12月開幕迎賓。

晶華國際酒店集團營運長顧嘉慧表示，捷絲旅大阪心齋橋館是晶華集團自創品牌進軍海外的第一個據點，2022年底的開幕正值國境開放、國際旅遊起飛之際，飯店鎖定的客源除了日本內需的商務與觀光旅遊之外，廣大的台灣、香港、新加坡及亞洲地區觀光客也是重點目標之一，憑藉著捷絲旅在台灣多年累積下來的知名度以及服務好口碑，期望台灣旅客也可以在日本延伸對於捷絲旅的支持。

「捷絲旅大阪心齋橋館」遵循著捷絲旅的品牌精神，強打交通便利、服務細膩，以及設計風格獨具三大特點。飯店所在位置距離日本大阪的觀光旅遊勝地心齋橋地鐵站步行僅需5分鐘的時間，從關西國際機場搭乘地鐵不到一小時即可抵達飯店，從大阪機場搭計程車更是只需要25分鐘的車程。心齋橋為大阪市中心最大的商業購物區，大型百貨精品店、日本潮流服飾店及藥妝店林立、更有多間熱門餐廳和各式道地日本街頭小吃，當地民眾和觀光客都可在此享受到豐富多樣的逛街購物及用餐體驗。

捷絲旅大阪心齋橋館擁有100間客房，客房大小約為12到16平方公尺，平均房價暫定為每晚10,000元日幣，設計上延續捷絲旅融入當地街區元素的風格，在新潮中展現在地文化底蘊。飯店內規劃有一間50個座位的早餐及房客休憩空間，期望提供入住的旅人一處充滿食物美味以及設計氛圍的休憩據點。想探索周邊景點的自由行旅客，除了步行漫遊心齋橋商圈外，搭乘地鐵也可以輕鬆前往黑門市場、梅田商業區和大阪城，或是進一步規劃京都、神戶、奈良一日遊。