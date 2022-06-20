據中國網報導，經過4年的改擴建，百年老站北京豐台站今日將以全新面貌開通運營，北京首都又添城市新地標。改建後的北京豐台站是亞洲最大鐵路樞紐客站，將安排京廣高速鐵路，京滬、京九普速鐵路等多條線路的列車始發終到作業，運營初期安排旅客列車120列。

豐台火車站始建於1895年，曾服務老京張鐵路、京廣鐵路、京滬鐵路等多條線路，開辦客貨運輸、列車編組技術作業等業務。隨著首都城市建設和鐵路的快速發展，車站承擔的相關業務相繼移交北京西站、豐台西站等站辦理，至2010年運輸業務全部停辦，2018年9月實施改擴建工程。改建後的北京豐台站站房建築面積約40萬平方米，每小時最高可容納14000人同時候車，設有32條到達出發線，32個客運站台面。

北京豐台站是大陸首座採用高速鐵路、普速鐵路雙層車場重疊設計的特大型車站，形成了「頂層高鐵、地面普鐵、地下地鐵」的立體交通模式，方便旅客「無縫」換乘城市交通；建設了人性化、便捷的旅客服務系統和覆蓋全站的無障礙設施，可提供售票、問詢、公安製證、快遞、重點旅客預約和急客臨時改簽等服務；採用太陽能發電系統、自然照明系統、自然通風系統，可大幅節約建設投資和今後營運的能耗。

北京豐台站具備先進、完善的立體交通換乘功能，車輛走高架，平台落客即停即走，行人走通廊，人行通廊為旅客「遮風擋雨」。交通接駁採用地鐵、地面公車、出租車、私家車、網約車等方式，均可到達北京豐台站。

目前豐台站區南廣場配建2處臨時地面停車場，可提供516個停車位，有效提升站區周邊的交通組織效率。臨時停車場設在南廣場公交場站東西兩側，已投入使用。站前P1停車場，開放停車位350個，內設大客車停車位10個。站前P2停車場，開放車位151個，內設網約車停車位10個及共享單車停放區域。

北京豐台站開通運營後，北京鐵路樞紐北京西、北京等車站功能相應優化調整，各車站分工更加科學合理。北京豐台站的開通運營，將進一步強化北京綜合交通運輸服務功能，極大便利人民群眾出行，促進首都經濟社會發展，具有十分重要的意義。