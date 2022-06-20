半導體產業在經歷這場大流行病引發的供應瓶頸後，現在因為俄羅斯開始限制出口用於晶片製造的氣體，可能又要面臨新的挑戰。產業專家表示，南韓可能首當其衝，但中國可能因此受惠。

俄羅斯是此類稀有氣體主要的供應國之一。根據俄羅斯國家通訊TASS報導，莫斯科已經自5月底開始限制對「不友善」國家的惰性氣體出口，這些稀有氣體包括氖氣（neon）、氬氣（argon）和氦氣（helium）等。

這三種氣體都是用於製造電子晶片的主要材料，而從智慧手機到洗衣機和汽車等大量消費者產品都需要這些微小的晶片，受到全球晶片荒影響，這段時間以來，這類產品一直處於供不應求的狀態。

根據顧問公司Bain & Company調查，在俄羅斯入侵烏克蘭之前，這兩個國家合計供應約3成晶片業所需的氖氣。

在俄國開始限制稀有氣體出口之際，半導體產業與其客戶好不容易才捱過了最嚴重的供應鏈危機。LMC Automotive表示，受到晶片短缺影響，2021年汽車製造商的汽車產量大減1000萬輛，但可望在今年下半年有所改善，其全球生產部門主管Justin Cox表示：「我們不想再重演一次可能影響、甚至阻礙復甦的晶片荒戲碼。」

他表示，俄國限制氖氣出口雖令人擔憂，但晶片製造商對此也不會太感意外。在八年前俄羅斯從烏克蘭併吞克里米亞之後，晶片業一直都在為該地區的供應再度中斷做準備。

自2014年俄羅斯入侵克里米亞以來，半導體製造商便開始降低對該地區的依賴。以往該產業對俄烏兩國氖氣供應的依賴非常高，高到介於80%～90%，但自從2014年以來，晶片業已經將這個比重降至不到三分之一。

Bain & Company旗下美洲製造部門合夥人Peter Hanbury表示，自俄國在今年2月入侵烏克蘭之後，晶片製造商便加倍了在這方面的應變工作。

目前判定俄羅斯限制惰性氣體出口對半導體產業造成的衝擊仍然為時過早，Hanbury表示，到目前為止，俄烏戰爭並未影響晶片生產，「至少在幾個月內我不認為會看到影響，而我確實認為這個影響可能很小」。

但即使晶片業找到這些關鍵氣體的替代來源，最後卻可能得為此支付更多費用。

市場研究公司Techcet資深科技分析師Jonas Sundqvist表示，很難追蹤氖氣等氣體的價格，因為這些氣體大多是按照私下的長期合約進行交易。但根據Techcet估算，自俄烏戰爭爆發以來，氖氣合約價格已經上漲5倍，且短期內仍將居高不下。

Sundqvist並警告晶片業巨頭三星電子所在的韓國將首當其衝，因為該國高度仰賴惰性氣體進口，且與美國、日本和歐洲不同，韓國缺乏可以提高產量的大型油氣公司。

另一家晶片大廠美光科技日前則表示惰性氣體價格已經上漲，但未來幾個月美光擁有充足的供應，我們預期短期內不會有任何減產動作。

俄國限制稀有氣體出口，中國可能是主要受惠者。Sundqvist表示，中國擁有「最大、最新」的產能。自2015年以來，中國便大舉投資國內的半導體產業，其中也包括將惰性氣體與其他工業產品分離所需的設備。Sundqvist表示，現在中國已經成為這些氣體的淨出口國，全球對惰性氣體的需求可能會集中在中國，而該國將為這些產品拿到好價格。