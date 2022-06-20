繼氣候議題、朝核議題後，糧食合作或成為中美合作另一新領域。中國現代國際關係研究院美國所助理研究員李崢撰文表示，基於中美兩國在糧食貿易上有互利關係，呼籲在反對糧食保護主義政策、維護糧食運輸通道安全，及農業技術投資和技術共用等3面向上可以創作有利合作環境。

李崢指出，相比2010年更為嚴峻。周期因素上，氣候變化帶來的極端氣候頻發再次衝擊全球糧食主產區；短期突發因素上，俄烏危機產生連鎖反應。俄羅斯和烏克蘭均為全球糧食、化肥的主要出口國，兩國衝突的長期化正在釋放越來越大的溢出效應。

他還說，長期因素上，糧食供應緊張與全球能源轉型有關。為達到減排目標，各國加大對新能源的投資，但這一過程也對糧食生產帶來一些影響。例如，太陽能光電項目的收益有可能高於農作物種植，可能擠占農田。

李崢認為，中美在糧食安全方面擁有比較有利的合作環境。一方面，中美兩國在糧食貿易上有互利關係，中國是美國第一大農產品出口市場，2021年中美雙邊農產品貿易額達464億美元，創歷史紀錄。糧食貿易已成中美經貿的壓艙石之一，是兩國較為緊密的利益紐帶。另一方面，中美兩國對於糧食安全的認知也較為接近。

李崢強調，中美可考慮在以下領域展開合作：首先，共同反對糧食安全問題政治化和糧食保護主義政策。為保障各國糧食安全，各國應避免將糧食作為國際制裁對象和外交籌碼。中美可考慮在G20等國際合作論壇上就糧食安全發出共同聲音，將糧食安全納入全球宏觀政策協調的視野之中。

他也說，其次，共同維護糧食運輸通道安全，推動貿易便利化和非歧視性。中美在糧食國際貿易上均有重大利益，可考慮加強合作，確保糧食國際通道在任何時候均安全可靠。中美可在WTO推動糧食貿易便利化措施，進一步降低糧食在貿易過程中的損耗。

李崢最後還呼籲，宣導加強農業技術投資和技術共用，加強發展中國家農業抗災應急能力。全球其他糧食主產區均位於發展中國家，其應對自然災害、病蟲害、土地肥力衰減的技術能力有限，中美應共同協作促進農業相關技術的合作研發與推廣應用，維護全球糧食產量穩定。