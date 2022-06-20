河南禹州新民生村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行官網今日（20）日，發佈公告表示，按照金融管理部門要求，從即日起展開線上客戶資金資訊登記工作，凡該行線上交易系統關閉後不能正常辦理業務的客戶均需登記，請完整、真實、準確填寫相關資訊。但此作法仍引來大陸網友批評，認為是再採取「拖字訣」繼續延遲民眾取款進度。

4月18日起，禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行等多家河南村鎮銀行公告系統進行升級維護，該行網上銀行、手機銀行將暫停服務。之後，多家河南村鎮銀行出現「取款難」問題。甚至出現民眾防疫碼轉「轉紅碼」的疑雲。

根據澎湃新聞報導，6月18日，針對近期個別村鎮銀行線上服務管道關閉問題，銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人表示，各級金融管理部門密切配合公安機關開展調查，禹州新民生等村鎮銀行線上交易系統被河南新財富集團操控和利用的犯罪事實已初步查明，相關資金情況正在排查。

上述負責人還表示，將責成相關村鎮銀行緊緊依靠當地黨委政府，積極配合公安機關偵辦案件，做好資金資訊登記和後續處置工作，依法保護金融消費者的合法權益。同時，提醒相關群眾配合做好資訊登記工作。

上述銀行發佈的資訊登記表顯示，客戶在登記資訊時首先要選擇存款機構。除了要填寫個人基礎資料外，還應填寫相關「產品資訊」，包括交易時間、交易金額、產品名稱、產品期限、產品年利率、交易管道等、以及是否存在通過其他管道獲取收益。