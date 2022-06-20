璩男兒子提供父親照片。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

璩男兒子在Dcard發文，求高調外也呼籲肇事駕駛自首。（摘自Dcard）

高雄市區日前清晨一名66歲璩姓男子騎車行經中山路和七賢路口時，遭到白色自小客車違規左轉撞飛，造成璩男手腳、頭部有嚴重外傷，送往高醫救治。而小客車駕駛卻肇事逃逸，不見蹤影。璩男兒子昨日在論壇發文，文中稱父親遭撞好幾樓高，送醫後還發病危通知，求高調外也呼籲肇事駕駛自首，說「請你立刻自首，誠心來找我們道歉」。警方表示，根據路口監視器以及民眾提供的行車紀錄器，以車追人，已鎖定對象積極追緝中。

19日璩男兒子在論壇Dcard發文，稱父親行經中山路和七賢路口時，遭到白色自小客車違規左轉撞飛，「把我爸撞飛好幾層樓高之後你就不轉了而是往另外一個方向肇事逃逸」，並表示「剛跟警方討論過警方已經即將向法院申請拘票，請你立刻自首，誠心來找我們道歉」，呼籲肇事駕駛不要再躲了，趕快出來自首。

璩男兒子看著父親送往高醫救治，還收到醫院病危通知，非常難過，並在貼文表示，「我是單親家庭，他是我最愛的爸爸，也是我唯一的爸爸」、「他是一個非常非常好的慈父，過去我已經失去母親，我絕對不能再失去他」。網友看到貼文後紛紛留言「幫推，提高觸及率讓媒體看見」、「肇事逃逸太惡劣了」、「希望爸爸可以平安無事，趕快找到肇事者！」。

新興分局中山所表示，昨日接獲報案，立即循現場路口影像與遺留車牌查緝，初步調查該車是租賃車輛，已取得相關租賃使用人資料，鎖定特定對象積極追緝中，將儘速帶案偵辦，還受傷家屬公道。