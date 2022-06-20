為進一步維護美國的「優勢地位」，近日美國國會又開始醞釀新的限制對華投資法案。美國國會議員正提出一項新的美國在華投資審查機制，新機制規定政府可以檢查和拒絕美國企業在中國的投資項目，美國企業必須向國家關鍵能力特別委員會披露其海外投資計劃。美國政府還將審查包括對關鍵新興技術的投資，包括半導體、大容量電池、製藥、稀土元素、生物技術、人工智能、量子計算、高超音速技術、機器人和水下無人機等自主系統。

中國信息消費聯盟理事長項立剛今日在《環球時報》撰文稱，聽起來，美國似乎又要祭出一個遏制中國發展的重要措施，但認真分析就會發現，其實這是美國又給自己做了個繭，為自身發展套上枷鎖。

文章稱，今天的世界已經是一個經濟高度一體化的世界，全球分工提高了供應鏈效率，把各個地方的優勢充分發揮出來形成合力。美國今天最強大的力量，除了軍事，就是金融，如果失去向海外投資的機會，大量美國資本就會失去活力，結果可能是資本出逃，對美國經濟產生致命打擊。

文章稱，除了軍事工業之外，美國的高技術公司，不管是英特爾、高通還是微軟、蘋果、特斯拉，都不能忽視在中國的市場擴張，這將是它們實現下一輪飛速發展的機會。中國是最具發展活力和潛力的大市場，勞動力素質高，資源豐富，用工成本低於發達國家，同時中國開放的大門越開越大，跨國公司通過在中國的投資能夠得到從市場到人才，從效率到能力的多方面回報。如今美國主動提出對這些企業進行海外擴張審查，限制它們在中國發展，就是讓它們遠離市場，遠離高效率員工，最終結果是讓這些美國企業失去競爭力。

文章認為，半導體、生物技術、人工智能、量子計算等先進科技領域，這些應該是美國投資者最關注的部分。只有這些全新的高技術產業，才有給投資帶來巨大回報的爆發力，才有可能成為下一個引領經濟爆發式增長的引擎。如今這些領域美國自己先審查了，不讓美國投資者投資，等於主動放棄中國這個全球最大市場，放棄抓住中國的高技術領域發展機遇，本質上是讓美國資本失去了更好的獲利機會，無疑是對美國資本的重大打擊。而這對於中國來說是一個契機，高技術產業很大程度上關係到國家安全和關鍵供應鏈的暢通。中國如果能在本國的高技術產業領域加大資金投入，不僅更易於管理，也能更好保證產業安全和供應鏈穩定。

文章稱，美國推行這樣一個機制，其實隱含著一個判斷前提，那就是中國的高技術領域發展必須依賴美國的資金和技術，美國通過對技術和資本的審查，就能發揮打擊中國高技術產業發展的效果。其實這個判斷早已經沒有合理性。經過30年的經濟高速發展，中國完成了初步的經濟積累，如今有大量的民間資本尋求投資好項目的機會。同時，除美國以外的海外資本同樣不會拒絕抓住中國高技術發展機遇，投資中國就是投資未來。支持高技術發展，從新技術發展中得到回報，這已經是從國際金融界到民間資本的共識，從今天中國多數芯片概念股上市都獲得了超高溢價可見一斑。中國的高技術發展不會拒絕海外資本，但如果美國資本自絕於中國市場，那正好給了中國國內資金流動和世界其他資本投資以更多的機會。

文章指出，美國想要確保「在重要行業供應鏈的優勢地位」，只有一個可能，就是通過合作發展、融入全球化來激勵創新潛能。過去幾年的經驗早已證明違反經濟規律的「技術脫鈎」不是實現創新發展的正途，2018年以來，美國對華發動的無論是貿易戰、科技戰，還是金融戰，都沒能起到他們預期的效果，反而無可避免地讓美國自身經濟受到傷害，這證明瞭所謂的「斷供」和「人為限制」根本無法保證「美國優先」，相反，華盛頓的這種「脫鈎」行為激勵了中國科技領域的發展，為一些曾經被國外大企業壓制的中國企業創造了機會。最典型的就是半導體領域，目前中國本土的半導體產業已經達到萬億的市場規模，未來中國半導體產業不僅不會因為美國的壓制而衰落，反而會繼續實現穩健增長。

文章稱，美國國會的相關立法計劃在內也受到來自經濟界團體的批評。美中貿易全國委員會稱，這樣的措施在美國歷史上「前所未有」，是人為製造不確定性並有損於美國的競爭力。「如果政府單方面實施這樣的管控，只會損害美國企業的靈活性和抗壓能力」。

文章引用貿易數據稱，2022年前5個月，中國共吸引外資877.7億美元，同比增長22.6％，而美國在前5個月對華投資增長近三成，達到27.1％。這說明，開放包容是時代大勢，封閉保守是開歷史倒車。美方的一些政客對美中正常經貿合作不斷設限，這非但阻止不了中國的發展，相反，只會讓自己畫地為牢，錯失發展機遇。