居家隔離的房間與物品規畫(嚴可倫醫師提供)。（光田醫院提供／陳世宗台中傳真）

台南日前最強老爸1打3照顧染疫家人全身而退，大家好奇究竟如何做到？光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫，在個人臉書粉絲專頁「骨筋中外」，分享如何確保一起居住的家人，避免家戶感染；嚴可倫表示，唯有沙盤推演過才能讓自己做好萬全準備，若不幸真的需要隔離了才能瞬間啟動、從容的應戰，將危險減到最低。

中南部疫情持續嚴峻，萬一自己或家人確診，除要面對不舒服症狀外，更要憂心傳染給同住的家人。嚴可倫說，除在外小心防疫避免感染，平時與家人討論好染疫後的照顧，甚至做好動線模擬！建議可依照「食衣住行(通訊)育樂藥」來準備外，最重要就是確診者房間的安排、設計，可依照幾個要點來安排確診者起居照護。

嚴可倫指出，1）風向：避免「迎風」的房間。如選擇向南開窗房間，則吹入的南風很可能將房間內帶病毒的空氣、飛沫吹到家中其他位置，使家人感染機率上升。2）導引氣流：可準備一支電風扇，對著窗外吹，藉此創造「門縫入、窗戶出」的類負壓氣流，減少同住家人感染風險。3）有浴廁的房間：減少出房門如廁、盥洗的次數，降低感染風險。

嚴可倫提供「常見用物清單」，當家有確診者需要隔離時，可依以下需要來準備︰1.食︰充飢糧食、餐點由家人、朋友放置門口、桶裝水。2.衣︰換洗衣物、毛巾、盥洗用具（能一罐洗全身的最好）、口罩。3.住︰垃圾袋數個裝垃圾、衛生紙、電風扇、消毒用物。

4.行(通訊)︰手機、電腦等3C產品、視訊設備、充電器、延長線、網路線（wifi）。5.育樂︰書本、數獨（或拼圖）、電動、健身器材……因人而異。6.藥︰退燒、止痛、止咳藥(水）、維他命、溫度計、快篩試劑、血氧機。隔離期間，若有事出房門，建議隨手關門，確保離開房間時房內空氣不會外流；確診家人最好自帶酒精，沿路消毒再退回房間。

嚴可倫建議，除挑選最適合的房間外，行有餘力時，也可以實際在家模擬一次，只要兩、三個小時，幾乎就可以體驗到各種隔離可能面臨的狀況，像是如廁、取餐動線等，提早補齊未準備到的物資。