「2022谷關七雄，漫旅台中」正式開跑，市議員謝志忠早上6點親自赴唐麻丹山挑戰。(謝志忠提供)

台中市「2022谷關七雄，漫旅台中」正式開跑，累積7座完登紀錄(不限年度)即可申請完登證書與紀念品一份。台中市議員謝志忠早上6點親自赴唐麻丹山挑戰，並表示今年也會征服七雄，鼓勵大家儲蓄健康，提升免疫力。

謝志忠表示，「谷關七雄」是台灣中部谷關風景區的7座中級山，分別為八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山，各條登山步道有較易、中等、中等偏難，可一日來回，欣賞原始森林風貌兼具交通便利，是每到假日都有不少登山愛好者前往挑戰攻略的路線。

「2022谷關七雄，漫旅台中」今天正式開跑，謝志忠早上6點親自赴唐麻丹山挑戰，他說，工作熱血也愛運動，透過登山挑戰鍛鍊意志力，目標每年完成一輪谷關七雄，透過一步一腳印，只要不放棄，一定可以抵達三角點，酸痛喘在看到遼闊風光的瞬間，一切值得。

謝志忠說，2020年共有1365名完成，原本的千人名額不夠用，他成功爭取超過千人名額，照常能領證書、徽章、紀念品；2021年更有2000名額等著大家；2022年改制為不限年度，只要登完即可認證，今年更新增完登兩輪、五輪、十輪的特殊紀念品。

謝志忠也力薦谷關七雄，因為各有特色，屬於中難度登山，但90％以上都在林道小徑，芬多精特別強烈，且交通與步道長度可一日來回，安全運動的好所在，方便且身心靈皆可放鬆。