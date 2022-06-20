「亞洲小姐」選美佳麗出身的女星伍詠薇，演出《天地男兒》、《醫神華佗》等人氣電視劇而大開知名度，而演藝事業表現亮眼的她，情路卻是相當波折，年紀輕輕嫁給富豪的她，老公卻在婚後13天後驟逝，走了還不安寧，伍詠薇被夫家指控私吞大筆遺產，鬧出軒然大波。

伍詠薇人美命不美，感情路尤其難走，1990年，當年才21歲的伍詠薇甜嫁給大她31歲的富豪翁江培，沒想到盛大舉辦婚禮後才13天，富尪突因心肌梗塞於大陸深圳離世，身後留下1.3億港幣遺產(約台幣6億)，沒想到這筆錢沒帶給她安穩的日子，反倒在她的人生掀起波瀾，她被指控私吞大筆財產，讓伍詠薇不禁覺得委屈。

伍詠薇多年後在《諸朋好友》中提及這段往事，她透露當年是她去深圳演出，突然接到醫院發出的病危通知，趕赴醫院親眼目睹新婚尪過世，還得親自幫老公摘下結婚戒指，兩人成為夫妻僅13天就遭逢巨變，伍詠薇心情大受打擊，而翁江培過世後，外界瘋傳伍詠薇繼承了富尪大筆財產，伍詠薇覺得超冤枉，吐露夫家連老公隨身攜帶的筆都拿走了，怎可能把錢留著不拿？

但她的說詞卻不被相信，伍詠薇還被律師質問：「是否有拿走房子和車子？」，她委屈表示真的什麼都沒拿，說到激動處不禁潸然淚下，當場痛哭失聲，伍詠薇不但背了吞產黑鍋，還背負「剋夫」壞名聲，之後整整半年沒人敢找她工作，且因老公是在大陸過世的，導致領遺產手續不斷拖延，直到2000年，伍詠薇才拿到900萬港幣(約台幣3400萬)遺產，如今再談這件事的經過，她仍是滿心的感慨。