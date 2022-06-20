受到美國鷹派升息，市場擔憂高通膨衝擊經濟進入衰退，歐美股市下挫，台股周線也連二黑，預料維持震盪整理格局不變，待7月上旬公布6月營收財報後，供需面才會較明朗，建議短線謹慎布局，或利用台股基金定期定額介入。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，現在市場消息對下半年經濟表現，較偏向質疑，主要因為高通膨率影響經濟表現，聯準會利用貨幣政策，採加速升息，希望抑制通膨過熱的情況，確實令市場擔心下半年全球經濟表現，可再進一步評估相關數字。

目前不少大型股股價修正幅度較高，郭修伸認為，短線可觀察7月初發布6月營收財報，判斷主要電子業等大型股是否存貨過多，或存貨銷貨狀況不佳的情況，但部分有剛性需求的電子次產業，包括半導體、IC設計、高速運算與5G網通等，仍具有反彈機會。

跌深的績優股、高股息股票等仍可留意，但郭修伸提醒，若美國政府債券殖利率持續上擔，今年底或明年初至3％以上，相對許多的高股息股票有利可圖，也可能持續吸引資金回流美國，造成股市再次波動的風險，應持續留意相關變化。

展望下半個月，富蘭克林華美投信指出，台股仍維持震盪整理格局，應保守慎選股票標的，建議布局較具剛性需求的電子與傳產股票，例如：高速運算、網路通訊等；傳產股可找民生必需、電信與公用事業及解封後疫情概念股等，或不妨將資金交給專業團隊操作，趁低檔選擇台股基金逢低加碼、定期定額長線投資。