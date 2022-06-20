中國人民銀行20日公布6月LPR（貸款市場報價利率）維持不變，符合市場預期。

2022年以來，多國央行紛紛開啟或加速升息進程。上周，美國聯準會大幅升息75個基點，印度、澳洲再次開啟新的升息週期，歐洲央行也宣布終結量寬將於7月升息，市場相當關注人行會不會跟進，但是上個月5年期LPR已經大幅下調了15個基點，因此分析師普遍預期本月將維持不變。

新浪財經報導，貝殼研究院市場分析師劉麗傑表示，6月LPR不變有三方面考量，一是5月五年期以上LPR已降低15個基點，政策效果釋放需要時間；二是各項穩增長措施進入落實階段，貨幣政策整體上處於效果觀察期，短期內LPR再次下降的可能性較低；三是近期美國升息，大陸國內貨幣政策穩健有助於兼顧內外平衡。

人行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝在9日才表示，將聚焦降低融資成本，深化貸款市場報價利率（LPR）改革，發揮LPR的指導性作用，帶動企業貸款利率穩中有降。

在5月LPR非對稱降息後，中國人民銀行20日公布的6月LPR顯示，一年期利率3.7％，連續第五個月持穩；5年期以上期限4.45％，與上月持平。

另外，人行公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，20日在公開市場開展人民幣（下同）100億元的7天期逆回購（附賣回）操作，利率仍持平在2.1％。至此，人行百億逆回購操作已持續47日，單日繼續完全對沖到期。

據路透統計，公開市場本周共有500億元逆回購到期，周一至周五每日各100億元。