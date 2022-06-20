台灣邊境逐步解封，雄獅旅遊日前推出填寫「出境旅遊意願調查表」抽30萬旅遊金活動，期間吸引近3,000位民眾參與，除了選出疫後最想去的旅遊目的地外，還發現旅客旅遊習慣改變的三大趨勢：1.歐洲詢問度增加，2.10日以上的長天數旅遊需求增加,3.客製化包團需求提升。

雄獅旅遊表示，針對即將開放的出境旅遊市場，雄獅旅遊將與多家航空公司洽談日本二、三線城市包機，申請觀光簽證須準備的「受付濟證」也可由雄獅日本分公司協助申請，待台灣開放組團就會立刻上架相關商品，相信未來台灣繼續鬆綁邊境政策後，出境旅遊市場將可逐漸復甦。

根據雄獅旅遊「出境旅遊意願調查表」統計，旅客疫後最想去的地區由日本奪冠，其次則為韓國、歐洲、亞非、東南亞，進一步分析發現，大阪是最熱門的旅遊目的地，第二名至第五名分別是首爾、德國及瑞士、沖繩、土耳其，出發時間以今年秋、冬兩季詢問度最高，另有超過半數的旅客希望參團人數在15至20人。

值得注意的是，旅客對於歐洲線產品的詢問度明顯增加，甚至高於過去熱門的東南亞。雄獅旅遊表示，歐洲不少國家都已開始鬆綁邊境政策，對國際觀光客限制少，加上可以一次橫跨多國家旅遊，因此吸引不少人青睞，而歐洲團費預計漲幅約3成，與其他地區比較相對較低，順勢提升旅客選擇意願。

旅遊天數部分，除了過去主流的5日遊商品，調查發現旅客對於10日以上的長天數行程需求提升，推測是旅客擔心未來出國手續恐將變得更繁瑣，因此會有「一趟玩久一點」的心情；客製化包團的需求也較以往增加兩成以上，已經有旅客揪團要一起出國「吃好住好」度假，指定入住頂級溫泉飯店及米其林餐廳，要把這些年沒有玩到的好好補回來。

考量旅客旅遊習慣改變，雄獅旅遊指出，未來行程規劃將安排戶外及自然景點為主，並增加以往未曾走訪過的新景點。以日本為例，將帶領旅客走訪位在群馬縣與長野縣交界處的「碓冰第三橋梁」，它是日本最大的紅磚拱橋，秋季還可欣賞周邊楓紅片片的浪漫美景，鄰近的「碓冰嶺鐵道文化村」更是鐵道迷的必訪景點，裏面除了有各種古董火車模型外，有機會可以體驗親自駕駛火車的樂趣；或是前往日本著名的能量景點「高野山」，來一場阿字觀冥想，利用規律的呼吸讓心情平靜下來後，將自然的力量注入體內，感受佛法來消除自身的煩惱。

韓國則主打入住鬧區飯店多晚，減少旅館更換次數，還將前往2022年5月全新開幕的韓國「樂高樂園」，這裡是亞洲最大、且唯一建在島上的樂高樂園，共規劃樂高城堡、樂高幻影忍者世界、海盜海岸、迷你樂園、樂高城市、積木之國、積木街等7園區，占地達28萬平方公尺；另安排前往世界文化遺產「水原華城」，繞城修築的石造城垣總長5.5公里，壯麗的樓門、拱形的華虹門、優雅的訪花隨柳亭等設顯示朝鮮時代的建築水平，同時搭乘「Flying水原熱氣球」，從150公尺高空欣賞約水原市風景。

歐洲線同樣也是安排定點深度旅遊，例如荷比法9日行程，分別安排荷蘭首都阿姆斯特丹與法國首都巴黎的五星飯店三連泊，中間安排比利時布魯日老城區飯店一晚，僅需收拾兩次行李，省去天天收拾行李之勞，將精力留給沿途美麗的風景；美西10日行程是將戶外景點比例拉高，像是走訪優勝美地國家公園、大峽谷、金門灣遊船等。