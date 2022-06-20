台南企業(1473)今(20)日，依慣例在台南總公司，召開111年股東常會，由董事長楊清峰主持；楊清峰坦言，儘管受到疫情重創業績，但內部營運亦值得檢討，今年的營運情形，截至目前為止，已接到日本前五大成衣連鎖店的訂單，而東南亞地區業務亦因疫情趨緩，今年下半年的訂單能見度，呈現「爆單」復甦景象，整體而言，全年度的營運應是「審慎樂觀．值得期待」。

台南企業去(2021)年全年合併營收為57.61億元，較前年衰退3.5％，合併稅後歸屬母公司之淨損1.35億元，主因是去年延續前年的疫情風暴襲捲，從歐美染疫到客戶端穩定，或東南亞疫情擴散，導致工廠被迫停工或減產等。

楊清峰在股東常會中表示，近幾年營運確實受到疫情的重創，但也不能全歸罪於新冠疫情，營運內部也值得檢討，所幸，伴隨海外疫情陸續解封，各區的訂單已有激增現象，除了原有客戶之外，日本方面，也有當地前五大的成衣連鎖店首次下單，預估今年年底之前，可以開始陸續出貨。

楊清峰指出，東南亞地區的訂單量，也開始出現了增溫，今年第三、第四季的訂單能見度大增，目前已有「爆單」現象。今年全年來說，應該是「審慎樂觀．值得期待」，期望今年能繳交出營運亮麗的年度成績單。

由於去年度虧損1.35億元，董事會在年度營業報告書中，提出依公司章程第31條規定，111年度不分配員工及董事酬勞。但是董事會提出以資本公積發放現金案，與會股東表決通過，按發放基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配發新台幣0.1元。

股東常會於今日上午九點半召開，於十點多，即順利完成。會後台南企業總經理楊順輝表示，今年第一季的營運成果已有大幅成長，但有部分來自匯兌收入，以及產能邊際效用擴大等。展望未來的營運，由於海外疫情已陸續好轉，訂單量已開始回溫。

楊順輝強調，台南企業以質量好的「時尚成衣」見長，過去幾年，由於主要顧客群為較注重流行時尚的上班族，但受到疫情的影響，很多人開始在家上班，導致其業務量一直嚴重下滑，如今，依目前海外顧客群的詢問度，與陸續追加新訂單量，營運進入高成長量，是可期待的。