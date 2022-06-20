大陸著名作詞家、前中國歌劇舞劇院前院長喬羽19日因病在北京去世，享耆壽95歲。

喬羽1927年出生於山東省濟寧市，代表作有《我的祖國》、《難忘今宵》、《讓我們蕩起雙槳》、《大風車》等諸多大陸人耳熟能詳的金曲。

《魔鬼剋星》男星離世「縱橫影壇61年」享耆壽90歲
苗縣長18、19日頒贈模範生與縣長獎 855名畢業生獲獎
團長母親曾受城隍爺幫助 三昧堂打造全新城隍爺戲偶19日演出
#喬羽 #19日 #享耆壽 #95歲 #作家