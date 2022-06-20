陸著名作詞家喬羽19日逝世 享耆壽95歲 12:142022/06/20 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸著名詞作家喬羽19日逝世，享耆壽95歲，代表作有《我的祖國》等歌曲。（澎湃新聞） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸著名作詞家、前中國歌劇舞劇院前院長喬羽19日因病在北京去世，享耆壽95歲。 喬羽1927年出生於山東省濟寧市，代表作有《我的祖國》、《難忘今宵》、《讓我們蕩起雙槳》、《大風車》等諸多大陸人耳熟能詳的金曲。 《魔鬼剋星》男星離世「縱橫影壇61年」享耆壽90歲 苗縣長18、19日頒贈模範生與縣長獎 855名畢業生獲獎 團長母親曾受城隍爺幫助 三昧堂打造全新城隍爺戲偶19日演出 #喬羽 #19日 #享耆壽 #95歲 #作家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡英文出席《台灣男子葉石濤》台北首映會 紀錄片揭露作家生命史 20:532022/06/13 娛樂 夏于喬、吳映潔大銀幕上演AV《女優，摔吧！》入選富川國際影展 14:282022/06/15 娛樂 李國毅淚悼95歲前議員爺爺 喊「愛著你是多大的幸運」 11:002022/06/15 娛樂 桃園今＋4305例 莫德納兒童疫苗第2劑19日早上接種 15:282022/06/17 生活 三昧堂打造城隍爺新戲偶 6月19日鹿草安溪城隍廟登場 04:102022/06/19 地方新聞 台中18、19日開設校園兒童疫苗快打站 滿12歲不能打 17:452022/06/15 生活 師承普雷特涅夫 鋼琴家喬基耶娃首度來台演奏蕭邦 17:592022/06/14 生活 曝衛福部公文簽收單 她再點名2人儘速下台：可能滅證 08:542022/06/20 政治 愛爾蘭文學慶典布魯姆日 駐處舉辦台灣譯本書展 20:222022/06/16 國際 俄5艘軍艦穿過沖繩本島與宮古島之間 日本警戒 07:502022/06/20 國際 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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