大陸著名作詞家、前中國歌劇舞劇院前院長喬羽19日因病在北京去世，享耆壽95歲。

喬羽1927年出生於山東省濟寧市，代表作有《我的祖國》、《難忘今宵》、《讓我們蕩起雙槳》、《大風車》等諸多大陸人耳熟能詳的金曲。