F-35B隱形戰機

美國1架F-35B戰機像包粽子般，上下裹得密不通風，由「海軍堅毅」號（Navy Relentless ）近海補給艦送到位於佛州潘漢德爾（Panhandle）的新家。

據《動力》（The Drive）網報導，這架由收縮塑膠薄膜封裝的戰機6月13日送抵佛羅里達州的潘薩科拉海軍航空站（Naval Air Station Pensacola）。還好包裝夠貼身，才看得出它是F-35B。據潘薩科拉海軍航空站臉書（NAS Pensacola Facebook）貼文說，這架未安裝天線罩的F-35B將送往海軍航空技術訓練中心（NATTC）航空部門接受碰撞和救助訓練。

F-35B delivered by offshore supply ship to NAS Pensacola (and yes it drew some interest during its journey!): https://t.co/1wHVN6nyKy — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) June 18, 2022

而艦上奇怪的貨物在佛羅里達搭船航行時，吸引了旁觀者既困惑又好奇的目光。從種種跡象看來，這架F-35B可能是2015年10月27日在南卡羅來納州時，因飛行途中失火受損的那架戰機。由於它已從可用清單上勾銷，因此是地面訓練的絕佳工具。