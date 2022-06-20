大鑫資訊違法輸入快篩劑事件延燒，民進黨立委林淑芬昨炮口對準食藥署長吳秀梅，痛批她瀆職、包庇、沒能力審查把關。對此，民進黨立院黨團今（20日）開輿情回應記者會替吳秀梅緩頰，幹事長鄭運鵬強調，廠商不法趁機謀取暴利、貍貓換太子跟食藥署的審查是兩件不同的事情。副幹事長林靜儀則呼籲，國民黨不要模糊焦點，支持食藥署查明真相、依法辦理。

民進黨立院黨團今（20日）開輿情回應記者會，媒體詢問大鑫資訊違法輸入快篩劑事件及黨內同志林淑芬臉書炮轟吳秀梅。大鑫輸入「富樂」快篩試劑被爆混大陸製劣品，食藥署14日宣布即起禁止輸入及販賣。

林靜儀表示，目前這批有問題的快篩劑，食藥署已經要求業者全面下架，民眾無須擔心會使用到有問題的快篩劑；大鑫公司於4月26日提出專案申請美國ACON公司所生產的快篩劑，且該產品已獲得美國EUA，同時也提出相關資料，食藥署去確認的就是是否與美國的資料相符，符合當初EUA的申請條件。

她說，後續所出現的問題，是廠商拿著當初申請的標準和批號，自行另外在第三地偽標、造假、假購買的動作，並沒有進口美國該公司的產品，因此要求食藥署在最快的速度、依法調查，針對偽造進口資料、偽標提出相關裁處。

林靜儀指出，廠商當初申請符合標準通過，但是廠商進口後自行偽造，並非購買當初通過的快篩劑，感謝相關單位發現後立即讓該批有問題快篩劑下架。如今疫情有稍微趨緩，也呼籲國民黨不要模糊焦點，支持食藥署查明真相、依法提出法律行動，確保民眾權益。

她也強調，食藥署沒有必要去包庇特定廠商，就是廠商提供給食藥署的資料跟後續進口的品項不符，這些廠商才是值得被調查的單位。

鄭運鵬表示，當大家對快篩劑需求高時，就會有廠商不法趁機謀取暴利、貍貓換太子，這些都應該要查明，這跟食藥署的審查是兩件不同的事情，並非食藥署授權有瑕疵，而是廠商趁亂、趁火打劫、發國難財，查到證據後依法嚴辦。