美國6/10公布的5月消費者物價指數(CPI)衝上40年新高，升幅比預期還火熱、年增率高達8.6%，且幾乎沒有觸頂跡象。根據高盛資料統計，過去10年的美國在通膨高於3%以上時，美國REITs指數表現正向，甚至優於標普500指數，在通膨有感的年代，投資人需要在資產配置中納入像REITs（不動產投資信託）這樣的投資工具，因應高通膨年代的來臨。

富邦入息REITs+(00908)經理人蘇筱婷表示，REITs在高通膨期間獲利一向表現良好，由於租金也會在通膨環境中同步上升。從另一個角度來說，由於租金一向是核心CPI構成的主要項目，如果核心通膨持續上升，表示租金也維持上升趨勢。作為租金上漲的主要受惠者REITs，自然也在上升軌道上，因此，藉由投資REITs，可望享受租金上揚帶來的股利增長。而在租金上漲的通膨環境下，往往房地產價格也因此水漲船高，此一價值也會在每季財報中反映在REITs的淨值中。

當投資人受到多年未見的高通膨環境困擾的時候，除了傳統的買房保值外，蘇筱婷認為，透過REITs ETF也能達到相似的效果。過去投資REITs多半將投資焦點放在穩定的股利收益上，但是在高通膨環境下，由於租金的上揚將帶動不動產的估值調整反映在每季的財報上，因此REITs淨值的穩定上升將成為資產價值保護的一大利器。在美國CPI創40年新高的此時，利用REITs ETF來參與不動產租金收入現金流，其未來增長潛力令人期待。