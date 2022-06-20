台股上周重挫近5％，外資再次大幅賣超，根據台灣證券交易所統計，上周外資賣超金額達1,078.10億元，是今年以來第三次單周賣超超過千億元。累計今年初至6月17日止，外資累計賣超為8,900.38億元，再創下今年累計賣超新高。

外資總持有股票值為19兆6,107.57億元新台幣，占全體上市股票市值的40.34％，較6月10日的20兆8,280.17億元新台幣，減少1兆2,172.60億元。

在個股買賣超部分，上周外資買超最多的是群創(3481)，總計31,552張，中信金(2891)居次，買超14,270張，欣興(3037)買超11,585張排第三。

賣超部分，晶圓雙雄再遭調節，聯電(2303)、台積電(2330)分別賣超129,293張及71,979張，居上周外資賣超第一及第三大，元大金(2885)賣超76,626張排第二。