中國大陸軍官近日多次向美軍提出台灣海峽非國際水域，美方強調台海是國際水域，範圍內的航行及飛行自由受國際法保障。香港東網引述美媒周日（19日）報導稱，美國政府官員決定否決大陸有關於台海非國際水域的主張，並與盟友討論應對，擔心此立場可能導致台海面臨更頻繁挑戰。

報導指出，大陸長期主張台海是其專屬經濟區，認為外國軍艦在該海域的活動應受限，但過去與美方官員會談時，不會經常討論到台海的法律地位。暫未知近日表態是否反映陸方準備對美國區域影響力和軍事力量提出新挑戰，亦不清楚其所說的國際水域具體意思，但報導指此說法可能旨在阻止美軍艦艇繼續穿越台海。

知情人士稱，美國總統拜登已聽取相關簡報，其國安團隊正研究陸方目前主張，以及其過去數十年描述台海的用語，將與盟友評估如何理解。美國官員愈來愈擔心，大陸目前主張可能是有意模糊台海的法律解釋，從而主張台海為中國國內航道；又指美國政府已向大陸傳達立場。白宮和大陸駐美大使館暫未回應上述消息。