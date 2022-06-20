王士豪研判是登山老手所丟的廚餘。（摘自王士豪臉書／李京昇苗栗傳真）

台灣野外地區緊急救護協會，在雪霸國家公園聖稜線上最深遠的素密達山屋，設置加壓艙來救援生命垂危、發生嚴重高山症的登山民眾。（雪管處提供／李京昇苗栗傳真）

台灣野外地區緊急救護協會，在雪霸國家公園聖稜線上最深遠的素密達山屋，設置加壓艙來救援生命垂危、發生嚴重高山症的登山民眾。不過，協會理事長、急診醫師王士豪19日在臉書提到，有登山客竟將廚餘塞進保護加壓艙的藍色儲存桶內，導致加壓艙橡膠管子及相關零件染污，讓他痛斥根本是蓄意破壞。

王士豪說，這個加壓艙位於素密達山屋，這個地點是雪霸國家公園聖稜線上最深遠的山屋，前後都是斷崖，在這個地點，如果有登山民眾出現嚴重高山症（高海拔肺水腫、高海拔腦水腫），萬一天氣不好，病患唯一的活命機會，就是使用加壓艙撐著，減緩症狀，等待救命時機。

王士豪表示，但加壓艙遭人將腐敗的食物及垃圾塞進去儲存及保護加壓艙的藍色儲存桶內，導致加壓艙橡膠管子及相關零件嚴重染污，加壓艙本體橡膠表層甚至出現一些黴斑。

幸好，協會副理事長廖登山教官，近日帶隊前往聖稜線，並一一地將沿途各個山屋的加壓艙檢查及養護，才發現這個加壓艙慘遭破壞。

王士豪說，廖教官立刻與隊友緊急搶救這個加壓艙，經過眾人一番清潔擦拭、乾燥復原，並且很仔細的做完整測試後，確認這個加壓艙功能一切正常。

因此，這個劫後餘生的加壓艙，在現在及未來，仍然可以在聖稜線上守護發生嚴重高山症的登山民眾，持續的救人。廖教官也與隊友並且把破壞加壓艙的兇手——腐敗的食物及垃圾背下山。

王士豪表示，事實上加壓艙被棄置食物及垃圾的事情，時有所聞，先前多半是發生於大眾化登山路線，我們因此認為這也許是新手登山客不懂事的無心之過。

然而，這次聖稜線的加壓艙遭到棄置食物及垃圾，進而慘遭破壞，他內心的感觸特別深。因為，聖稜線不是簡單的路線，它是高山登山路線分級的C＋級路線，也就是最高難度的路線，「高級縱走路線，活動天數約需 5 天以上，有垂降及攀岩地形。需 3 人以上始可申請，且管制需額外攜帶確保繩索及安全盔。申請攀登C＋級路線需有 C 級路線攀登經驗或其他同等級以上之百岳攀登經驗證明。」

王士豪指出，這代表能夠去爬C＋級路線的登山者，都是經驗豐富的老手。因此，這次聖稜線的加壓艙遭到棄置腐敗的食物及垃圾，差點造成毀損，他認為根本就是蓄意、惡意被破壞，這次聖稜線的加壓艙遭到破壞，他內心的感觸特別深，這個簡直是駭人聽聞。

王士豪說，素密達山屋這個加壓艙是協會的志工努力背上去的，他覺得在推動加壓艙計畫的過程中，遇到的最大的阻礙，其實來自是某些登山界的人。

再來，加壓艙計畫在募款時，絕大多數捐款金額比例的愛心捐獻者，其實是根本不爬山的企業家及康橋國際學校 的家長們。很諷刺的真正來自於登山界的捐款，其實所佔比例不大。

最後，當加壓艙排除種種困難，放置在台灣各個高山山屋後，即使目前已經成功的救到超過60位生命垂危、發生嚴重高山症的登山民眾。加壓艙卻時常發生被登山民眾棄置食物及垃圾破壞。

王士豪表示，他們花這麼大的力氣、時間、 人力及金錢，來為登山客做有意義的事情，結果登山民眾卻不懂得珍惜，這件事情真的讓人深感震驚。

他今天當場交代秘書長及秘書處，設計與製作標示貼紙「救命器材，請勿放置食物、垃圾或任何其他雜物！」並與國家公園、林務局還有登山協會聯繫，一一貼於加壓艙的儲存桶明顯的位置。