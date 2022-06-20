2022年國際泳聯世錦賽正在匈牙利布達佩斯進行。在當地時間19日，大陸25歲雙胞胎姊妹花王柳懿、王芊懿拿下花式游泳雙人技術自選決賽金牌，為大陸花樣游泳實現歷史性突破。這是大陸隊在本屆國際泳聯世錦賽獲得的首枚金牌，也是大陸花式游泳隊首次在世錦賽上奪得奧運會項目的金牌。

根據中新網報導，其實早在2017年舉辦的第17屆國際泳聯游泳世錦賽上，王柳懿、王芊懿姊妹便是自由組合冠軍隊成員。但去年東京奧運會上，王柳懿因傷沒能參賽。此番攜手出戰，二人在預賽中一路領先，最終站上最高領獎台。

姐姐王柳懿在賽後說，「我們感到非常榮幸能夠代表中國隊完成奪金首秀，對取得好成績感到非常光榮。」

在這之後進行的女子100公尺蝶泳決賽中，大陸名將張雨霏在比賽最後時刻實現超越，最終以56秒41的成績摘得銅牌。在本次世錦賽第二個決賽日上，大陸隊收獲1金1銅。