公路總局表示，今（20）日上午9點05分花蓮縣光復鄉規模6.0地震，公路總局及所屬工程處針對震度4級以上區域啟動轄管省道路況巡查，轄區道路暫無災情，但將重點監控7路段。

強震區內公路總局列管重點監控路段包括：台9線台東縣太麻里鄉、台9丁線花蓮縣秀林鄉、台11甲線花蓮縣豐濱鄉、台14線南投縣國姓鄉、台21線南投縣仁愛鄉、台23線花蓮縣富里鄉、台23線台東縣東河鄉等7路段，屬震後通行風險路段，提醒民眾注意路況。

為維護用路人通行安全，公路總局後續將依標準作業程序及規定，加強巡查（檢測）震區內相關路段、邊坡及橋梁。

公路總局呼籲，地震過後加上連日降雨，山區道路易發生坍方、落石，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立公路資訊看板（CMS）最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊服務網（http：／／168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播。