【旅遊經 編輯部報導】

「2022東海岸大地藝術節」將於明(21)日下午3時於都歷園區開幕，今年以「群山之島.眾島之洋」為策展主題，邀請到六位藝術家於東海岸創作融合環境的藝術作品。另外，今年安排了八場熱門聚焦的月光海音樂會演出，而串聯大小工作室的藝文平台活動也陸續展開，邀大家「藝」起享受東海岸仲夏時光。

安君實-無聲的記憶

吳韋廷-希望、詩與旅人

哈拿.葛琉-我在月光海.我很勇敢

張國耀-匿境山海

菅野麻衣子-聯

撒部噶造-欣賞她,也要愛護她

今(2022)年度邀請6位藝術家，其作品為「安君實」-─《無聲的記憶》；「吳韋廷」-─《希望、詩與旅人》；「哈拿.葛琉」─-《我在月光海.我很勇敢》；「張國耀」─-《匿境山海》；「菅野麻衣子」─-《聯》；「撒部噶造」─-《欣賞她,也要愛護她》等！分別在渚橋遊憩區、石梯坪遊憩區、石雨傘遊憩區、齒草橋遊憩區及綠島進行創作，目前全數也都已完成。

另外，2022東海岸大地藝術節首場「夏至星空音樂會」，將邀請在地知名表演團體Amis旮亙樂團；結集跨領域、族群、文化的藝術家，融合了舞蹈，音樂和自然，以東海岸大地自然為劇場的「WeArt表演藝術平台」；榮獲第31屆金曲獎最佳客語專輯、最佳客語歌手獎的米莎與戇仔；最終壓軸由擁有嘹亮、溫暖深邃嗓音的以莉．高露壓擔綱演出，勢必為整場音樂會掀起高潮。開幕首場適逢夏至，活動也與都蘭觀星社合作辦理觀星活動，讓大家體驗美麗星空的獨特感受。同時「創藝市集」部分將辦理「你家，就是我佳」的優質攤友的票選活動，誠摯歡迎大家在當日下午16:00-18:00，在大會服務台填寫問卷後領取投票貼紙(含抽獎聯)一份，並現場參與票選活動，就有機會獲得活動好禮與抽獎機會。

東管處重新梳理藝術節三大架構及品牌內涵，延伸出｢開放工作室｣及｢藝串行動｣系列，各單位活動已於5月份開始展開，不論你想跟著東海岸達人參與在地人的遊程、還是跟著藝術家巧手來場手作體驗、或是感受東海岸獨有的瘋市集、亦或是跟著職人享受燈光帶來的溫暖，這些大大小小的空間，都能讓你在東海岸享受不間斷的藝文氛圍。

為落實防疫新生活及安心旅遊，提醒大家參與各項活動時，應配合中央疫情指揮中心政策，入場採單一出入口，參加人數限制3,500名，並應通過體溫偵測儀及配戴口罩，噴灑酒精消毒後方可進入會場，且謹守現場請勿邊走邊吃、保持社交安全距離的規定,請大家務必遵守防疫原則。

今年度推出周邊歡樂包組合，包含與在地優質業者推出聯名多項商品如蛋捲、小米酒、花草茶、口罩、月光.海專屬的香氛精油、口罩香氛磁扣等，現場服務台也提供與都蘭觀星社合作的會後觀星活動報名。

為讓遊客便利抵達活動會場，主辦單位亦提供「月光·海音樂會」付費接駁專車服務，接駁專車將從台東轉運站出發，沿途停靠台東火車站及都蘭兩站，搭乘民眾請自備零錢上車付現；另與可樂旅遊旅行社、雄獅旅行社、易遊網旅行社等旅行社均配合「2022東海岸大地藝術節」活動，推出「月光·海套裝行程」。

相關訊息可至東管處網站或藝術節活動網站或「東海岸大地藝術節」及「【Nga'ayho】你好，東海岸」FB粉絲頁查詢！

圖片：東管處提供